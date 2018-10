De wereld lacht met eindeloze penalty-aanloop van Pogba: Bolt kon zelfs de 100 meter sneller lopen

LEES OOK. Invaller Lukaku mag amper 25 minuten meespelen bij Manchester United

Pogba zou de penalty uiteindelijk missen, maar wel scoren in de rebound én later in de match ook nog eens een assist uitdelen. Dat het er grappig uitzag, zal hem ongetwijfeld worst wezen...

Usain Bolt ran the 100m in less time than it took Paul Pogba to 'run up' for his penalty. pic.twitter.com/1s67WOHWhx