Staking Aviapartner: Jacky en echtgenote zitten 48 uur vast in Rome, met maar één dosis insuline op overschot

Door de aanhoudende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner zijn de laatste dagen honderden vluchten afgelast. Heel wat reizigers zien hun reis in het water vallen of moeten hun reisschema noodgedwongen helemaal omgooien. Extra lastig wordt het wanneer je langer dan gepland in het buitenland moet blijven, en je als diabetespatiënt geen extra insuline had voorzien.

Ginette en Jacky hadden vorige week enkele dagen in Rome doorgebracht en waren van plan vrijdag naar Brussel terug te keren. Maar door de staking van bagageafhandelaar Aviapartner was de terugvlucht van het koppel uit Chaudfontaine afgelast.

“Het was echt een ramp”, vertelde Ginette vanochtend bij RTL. “Niemand kon ons vertellen wanneer we zouden terugkeren. We kregen te horen dat de eerstvolgende terugvlucht misschien maar op 1 of 2 november zou plaatsvinden. En zelfs dat wist men niet zeker.”

De 48 uur die volgden, zonder informatie, waren Ginette en haar man Jacky op zichzelf aangewezen. “Iedereen was met zijn gsm bezig. Mensen zochten vluchten naar huis, vaak tegen zotte prijzen. Ik had zelf een vlucht naar Luik gevonden. Voor ons twee kwamen de tickets neer op 1.450 euro. Kun je je dat voorstellen?”

Uiteindelijk slaagden Ginette en Jacky erin gisteravond een vlucht huiswaarts te nemen. “We kregen te horen dat er twee plaatsen voor ons waren en dat we moesten lopen. We moesten rennen op het tarmac. Er stonden twee vliegtuigen klaar, we wisten niet eens welk van de twee het juiste was, er was niemand om ons te helpen.”

Gelukkig slaagden de twee erin tijdig aan boord van het toestel te gaan en hebben ze de nacht in hun eigen bed kunnen doorbrengen. Een opluchting, want Ginette en Jacky kampen met gezondheidsproblemen en Jacky had nog maar één dosis insuline bij zich.

