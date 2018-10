Vijf jaar geleden gestopt, maar constant gewild: waarom iedereen blijft lonken naar Trond Sollied

Een adviserende rol bij AA Gent, aanbiedingen uit 1A en 1B en drie Europese nationale ploegen geweigerd. Vijf jaar is het geleden dat Trond Sollied (59) nog eens een trainersjob aannam, maar geen moment stopten de geruchten over een eventuele comeback van de Noor. Lokeren wordt de gelukkige die er uiteindelijk in zal slagen om Sollied terug aan het coachen te krijgen. Waarom wou en wil iedereen nog steeds zo graag Trond? Gewezen compagnon de route Chris Van Puyvelde geeft antwoord.