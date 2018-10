Frederik Willem de Klerk, de laatste president van de apartheid in Zuid-Afrika, gehospitaliseerd

De vroegere Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk, die voor de afschaffing van het racistische apartheidsregime werd onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, wordt aan een zware longaandoening in het ziekenhuis behandeld. De 82-jarige ex-politicus liep een klaplong op en werd overgebracht naar het ziekenhuis, deelde zijn stichting mee. De ingreep verliep succesvol en later deze week zal hij ontslagen worden, deelde zijn stichting verder mee.

De Klerk zat in het racistische apartheidssysteem, dat de rechten van de zwarte bevolkingsmeerderheid systematisch onderdrukte, decennialang in de politiek, eerst als parlementslid en later als minister. In september 1989 werd hij president van Zuid-Afrika en begon hij de apartheidswetten af te schaffen en de zwarte oppositie te legaliseren. Bovendien verordende hij de onvoorwaardelijke vrijlating van anti-apartheidsstrijder Nelson Mandela, die wegens zijn strijd tegen de blanke onderdrukker 27 jaar in de gevangenis had doorgebracht.

Samen met Mandela onderhandelde de Klerk de transitie van Zuid-Afrika in een democratie, waarin alle mensen gelijke rechten hebben. Beiden werden daarvoor in 1993 onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede. De Klerk was vanaf 1994 vicepresident in de regering van Mandela. In 1997 trok hij zich terug uit de politiek.