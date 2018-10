Blessure Engvall valt mee, maar drie andere spelers KV Mechelen wel onzeker

Goed nieuws voor KV Mechelen. De knieblessure die Gustav Engvall zaterdag opliep tegen Roeselare lijkt mee te vallen. De Zweed onderging maandagochtend een scan. Op het definitieve resultaat is het wachten tot vanavond maar volgens coach Vrancken is het nu al zeker dat de kruisbanden niet geraakt zijn en dat er ook aan de mediale band geen scheurtje is. Wellicht gaat het enkel om een kneuzing. Of Engvall de match van morgen op Tubeke haalt is wel nog hoogst onzeker.

Naast Engvall moet Vrancken ook rekening houden met een mogelijke onbeschikbaarheid van drie van de vier verdedigers die zaterdag in de basis stonden tegen Roeselare. Bijker heeft last van de kuit, Van Cleemput van de hamstrings en ook Arjan Swinkels is niet 100 procent fit. De kans is dus groot dat Vrancken zijn defensie dinsdagavond noodgedwongen zal moeten aanpassen.