Welke president krijgt Brazilië straks? Bolsonaro de “onwetende” clown, de fascist, of de verzoener?

Jair Bolsonaro is zoals verwacht zondagnacht verkozen tot de nieuwe president van Brazilië. Een omstreden figuur, gezien zijn uitgesproken voorkeur voor de militaire dictatuur, zijn lange lijst beledigingen van minderheden, en zijn voorkeur om de problemen van het land gewapenderhand op te lossen. Blijft de vraag: welke president krijgen de Brazilianen straks? De “onwetende” clown die jarenlang genegeerd werd in het parlement, de fascist zoals hij neergezet wordt door zijn tegenstanders, of de verzoener zoals Bolsonaro zichzelf sinds kort presenteert?