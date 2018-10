Tesla-topman Elon Musk over tweet die hem 20 miljoen dollar kostte: “Het was het waard”

Door een bericht op Twitter kwam Telsa-topman Elon Musk zwaar onder vuur te liggen. Wat heet: hij moest opstappen als voorzitter van het bedrijf en een boete van 20 miljoen dollar (18 miljoen euro) betalen aan de Amerikaanse beurswaakhond. Erg onder de indruk lijkt Musk echter niet.

De Securities and Exchange Commission (SEC), de beurswaakhond van de VS, klaagde Musk vorige maand aan vanwege misleiding van beleggers door een reeks “roekeloze en onware” berichten op Twitter. In de tweet in kwestie schreef de ondernemer dat hij werkte aan een privatisering van Tesla. Vooral een berichtje dat financiering voor het van de beurs halen van Tesla al rond zou zijn, veroorzaakte ophef. Het bericht bracht een run op de aandelen van Tesla teweeg. Toen er een toelichting kwam bleek de onderbouwing te rammelen, waarop de aandelen fors inleverden.

De SEC legde zowel Musk als Tesla een boete van 20 miljoen dollar op. Daarnaast mag hij drie jaar lang geen voorzitter zijn. Een pijnlijke uitglijder, dus. Of toch niet? Zelf lijkt Musk er in ieder geval niet mee te zitten. Zaterdag schreef hij in een reactie op Twitter dat het bericht dat hem 20 miljoen dollar kostte “het waard was”.