Dronken vijftiger slaat agent enkele dagen arbeidsongeschikt

Genk - Een inspecteur van politie CARMA is afgelopen vrijdag gewond geraakt tijdens de arrestatie van een vijftigjarige Genkenaar die weigerde een rusthuis te verlaten. De agent is enkele dagen arbeidsongeschikt

De politiezone CARMA kreeg vrijdagavond rond 20.45 uur een oproep binnen van een rusthuis in de D’ierdstraat. Een man, die duidelijk onder invloed was, weigerde de inkomhal van het rusthuis te verlaten. De politiepatrouille trachtte de man te overtuigen om de plaats te verlaten, maar die verzette zich hevig. De agenten hebben hem vervolgens in de boeien geslagen, al weigerde de vijftiger plaats te nemen in de politiewagen. Hij bleef bovendien agressief naar de inspecteurs. Eén van hen raakte zelfs gewond en is daardoor enkele dagen arbeidsongeschikt.

Ook tijdens de overbrenging naar het commissariaat moest de man in bedwang gehouden worden. De vijftiger is daarom enkele uren in de cel gestopt om daar te ontnuchteren. Zaterdagmiddag werd hij opnieuw vrijgelaten. Er is een proces-verbaal opgesteld voor slagen en verwondingen aan een politie-inspecteur, waarvoor de man zich later nog zal moeten verantwoorden.

Maar amper enkele uren later kreeg de politie opnieuw te maken met Genkenaar. Zaterdagavond, rond 18.25 uur, troffen de agenten de man opnieuw in dronken toestand aan op de Zonneweeldelaan, waar hij overlast veroorzaakte en omstaanders lastigviel. De politie bracht de man naar het commissariaat. In overleg met het parket Limburg werd nog dezelfde avond een collocatieprocedure opgestart.