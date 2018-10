Bart De Wever over erbarmelijke luchtkwaliteit Antwerpen: “We kunnen niet toveren”

Antwerpen - Uit een onderzoek van Greenpeace op basis van satellietbeelden blijkt dat België tot de gebieden met de meeste vervuiling door stikstofdioxide (NO 2 ) ter wereld behoort. Antwerpen staat zelfs in de top 50. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) erkent de situatie, maar zegt tegelijkertijd dat er veel gedaan wordt om de luchtkwaliteit te verbeteren. “Maar je kan niet toveren.”

Met de nieuwe satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap ESA kunnen wereldwijd de meest vervuilende emissiebronnen van stikstofdioxide (NO 2 ) bestudeerd en vergeleken worden. Greenpeace analyseerde de gegevens en maakte een lijst. België blijkt het slecht te doenen Antwerpen spant de kroon. De scheldestad staat in de top 50 wereldwijd en op de vierde plaats in Europa.

Toveren

De Wever is niet verrast door de cijfers. Aangezien stikstofdioxide vrijkomt bij verbranding van brandstof – hetzij in de industrie dan wel bij transport – is het niet vreemd dat Antwerpen hoog scoort. “We zijn een industrieel complex en een havencomplex. 150.000 mensen verdienen hier hun brood. Daarvoor betaal je een zekere prijs”, zegt hij tegen VRT NWS.

Het is een trend die de burgemeester over heel Europa herkent: “Als je naar gebieden in Europa gaat kijken waar het relatief slecht is, kom je tot de grote industriële as in Europa. Je kan niet toveren en zeggen dat al die mensen ontslagen moeten worden omwille van de luchtkwaliteit.”

“Op de goede weg maar we bengelen achterop”

Bovendien wordt het probleem aangepakt, aldus de burgervader nog. “We moeten daar verder aan werken. We zijn op de goede weg en er zitten nog heel wat maatregelen in de pijplijn om dat verder te verbeteren”, klinkt het. “We halen nu al de Europese norm inzake stikstofdioxide, maar we moeten naar de strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

“Dit is een verhaal waarbij je zegt dat we enerzijds op de goede weg zitten, maar anderzijds dat we achterop bengelen ten opzichte van de rest van Europa door wat we zijn”, verklaart De Wever. “De industriële en petrochemische as van dit land waaraan een groot deel van onze welvaart gebonden is.”

100 maatregelen

Samen met de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf heeft Antwerpen honderd maatregelen afgesproken. Het gaat dan onder meer om de lage-emissiezone, walstroom voor schepen, minder vervuilende schepen aantrekken en vervuilende schepen hoger belasten, het Oosterweelproject, de overkapping van de ring, een groene buffer aanleggen rond Antwerpen, klimaatneutraliteit vooropstellen in het vergunningenbeleid, warmtenetwerken, ... “Op alle facties – roet, fijn stof en NO2 – hebben we al vooruitgang geboekt.”