Psychiatrisch onderzoek voor valse bommelder Koning Boudewijnstadion

Dendermonde -

De man die een valse bommelding deed voor een wedstrijd van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion, in oktober 2015, moet psychiatrisch onderzocht worden. Dat heeft de correctionele rechtbank van Dendermonde beslist. Hij kreeg eerder bij verstek één jaar effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete opgelegd, maar was in verzet gegaan.