Een neergestorte helikopter of een omkoopschandaal krijgen het voetbal niet klein. Kijk maar.

Soms heeft het voetbal dingen nodig die groter zijn dan voetbal zelf.

De helikopter was nog maar net opgestegen of hij kwam al in de problemen.

Trainer Michel Preud’homme ging helemaal door het lint toen de videoref een goal van Standard alsnog afkeurde voor buitenspel.

Een klein, blond meisje - ze moet zo’n jaar of zes zijn geweest - vroeg de spelers van Feyenoord Rotterdam op de kidspersconferentie van de club of zij “ook zo’n hekel hebben aan 020”. Het netnummer van Amsterdam, thuisstad van aartsrivaal Ajax.

Flankspeler Jean-Paul Boëtius was de eerste die moest antwoorden. Hij probeerde wat onhandig om de vraag heen te dribbelen. “Of ik er een hekel aan heb? Ik heb er een hekel aan dat ik best wel vaak van ze verloren heb… en dat wil ik graag omkeren. Dus, ja… Op die manier heb ik er wel een hekel aan, maar dat gaan we gauw omdraaien. Toch?” Hij lachte onwennig.

De fans van Standard volgden Preud’homme. ‘Vendu!’, de discutabele handsbal van Ruud Vormer die Club Brugge de titel bezorgde, indachtig. De scheidsrechter was dezelfde.

Net buiten het stadion kwakte de helikopter als een baksteen tegen de grond. In een fractie van een seconde transformeerde het ding in een vuurbal. Enkele politieagenten stormden er meteen op af in een poging nog hulp te bieden.

“We zullen het aan Kenneth vragen”, ging de presentator van de kidspersconferentie door. Doelman Kenneth Vermeer lachte al even gegeneerd als zijn ploegmaat Boëtius. Hij had ook geen idee wat hij nu precies moest zeggen.

Het was nog maar een week geleden dat de voetbalbond opgeroepen had tot respect voor scheidsrechters op de Belgische velden na het losbreken van het voetbalschandaal.

De helikopter behoorde toe aan Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van voetbalclubs Leicester en OH Leuven. Het was in eerste instantie nog niet duidelijk of de steenrijke Thai ook in de helikopter had gezeten en of hij nog in leven was.

De camera richtte zich op Vermeer toen ineens, buiten beeld, iemand vastberaden “vraag maar aan mij” zei. Robin van Persie wist nog niet zeker hoe hij het ging zeggen, maar hij wist wel zeker wat hij zou zeggen.

“Ik ben géén hekel aan 020”, zei de kapitein van Feyenoord ferm. “Ook niet aan Ajax, want dat is niet de manier, denk ik. Voetbal is een sport voor iedereen. Daarin heb je concurrenten, maar ik denk niet dat het goed is om een hekel te hebben aan 020 of Ajax.”

Het thuispubliek sputterde nog steeds wat tegen toen de wedstrijd afgefloten werd. De topper tussen Standard en Genk had alles: goed voetbal, stevige duels, veel kansen en twee late goals. Alles van beide kanten. Ze hadden er samen een geweldige match van gemaakt.

Aan het stadion van Leicester stroomden de eerste fans toe. Al snel waren het er tien, even later honderd en nog wat later een paar honderd. Ze hadden bloemen mee, truitjes van Leicester ook. Maar ook shirts van andere Engelse ploegen die solidair waren. Bij elke ploeg, voor elke wedstrijd, werd een minuut stilte gehouden - al wist niemand al zeker wat er nu precies gebeurd was.

“Het is juist goed dat ploegen als Ajax er zijn”, legde Van Persie geduldig uit aan het kleine meisje. “Dan kan je met hen concurreren. Je hebt leuke wedstrijden, uit en thuis. En dat moet ook een streven zijn, om leuke wedstrijden te hebben onderling. Van een hekel moet nooit sprake zijn.”

Zondagavond lieten Leicester Football Club en Oud-Heverlee Leuven weten dat hun eigenaar, Vichai Srivaddhanaprabha, samen met vier anderen overleden was.

Michel Preud’homme had na het 1-1-gelijkspel tussen Standard en Genk weer een glimlach op het gezicht. Hij kwam van zijn bank en schudde Genk-trainer Philippe Clement, zijn oude strijdmakker, de hand. Het respect was wederzijds.

Het is tenslotte maar een spelletje.