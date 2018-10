CNN ontvangt opnieuw verdacht pakket: zijn er meerdere bommenmakers aan het werk?

Zijn er meerdere bommenmakers aan het werk in Amerika? Ondanks de arrestatie van Cesar Sayoc (56), de man die in verband wordt gebracht met het versturen tenminste veertien bompakketten, heeft CNN al voor de derde keer een verdacht pakket ontvangen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender in een persbericht.

“Vanochtend heeft een postkantoor in Atlanta opnieuw een verdacht pakket onderschept dat gericht was aan CNN. Er is geen dreigend gevaar geweest voor het CNN-gebouw. Alle briefwisseling, voor alle CNN-kantoren, wordt sinds vorige woensdag buitenhuis gescreend. Dit pakje zou dus nooit rechtstreeks bij ons terecht zijn gekomen, zelfs als het eerst was onderschept”, meldt de nieuwszender.

Of het om een soortgelijk pakket gaat als degene die vorige week verstuurd zijn naar verschillende Trump-critici is onduidelijk.

In closing out the week, Jeff sent a final note to staff. “I want to thank you for your courage, your patience, your professionalism and your relentless commitment to informing the public when they need us most.” pic.twitter.com/TFoTP0dflJ