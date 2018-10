Standard verklaart incident tussen Preud’homme en fan: “Genk-supporters op eretribune beledigden hem”

Het was een opmerkelijk beeld, zondag: Standard-trainer Michel Preud’homme die zich in de wedstrijd tegen Racing Genk ineens omdraaide en tegen een fan begon te razen. En dan nog iemand die op de eigen eretribune zat. “Het ging om een vijftal supporters van Racing Genk, die niet nalieten onze coach te bespotten en te beledigen”, verduidelijkt algemeen directeur Alexandre Grosjean van Standard. Grosjean klaagt ook de “anti-Waalse-slogans” van de Limburgse fans aan.

Het potje van Preud’homme kookt even over tijdens de topper tussen Standard en Genk van zondagmiddag. Eerst ging hij in de clinch met een fan die op de eretribune zat, daarna stond hij zelfs neus aan neus met de vierde ref. Maar voor gevolgen hoeft hij niet te vrezen: scheidsrechter Bram Van Driessche heeft beide incidenten niet opgenomen in zijn verslag.

Bovendien werd Preud’homme volgens de Rouches geprovoceerd. Een vijftal fans zochten nadrukkelijk de confrontatie met MPH op vanop de Luikse eretribune. “We hebben een akkoord met onze sponsors dat we hen zitjes op de eretribune ter beschikking stellen”, legt algemeen directeur Alexandre Grosjean van Standard uit hoe de Preud’homme-haters op die plek terechtkwamen. “Maar wij weten niet wie die sponsors hebben uitgenodigd en nog minder van wie die mensen supporter zijn. Zondag bleken die mensen in kwestie fan te zijn van Racing Genk en zij lieten niet na Michel Preud’homme te bespotten en te beledigen. Onze coach, die maar enkele meters lager stond, had alles gehoord en heeft dus gereageerd en hen gevraagd te zwijgen.”

Het groepje Genk-fans werd daarop weggeleid uit de eretribune. Grosjean wond zich nog op om het gebrek aan manieren van de bezoekende fans. “Dat de supporters van Genk meermaals hun trieste anti-Waalse-slogans gescandeerd hebben, is nog maar eens onder de radar gebleven. Blijkbaar choqueert dat niemand meer en is het een liedje als een ander geworden. Wij willen dit sterk veroordelen.”

LEES OOK. Potje kookt over bij Preud’homme: neus aan neus met vierde ref en zelfs ruzie met supporter