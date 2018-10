Al drie keer chaos in een week tijd: dorpelingen leven in angst door brutale bezoekjes van wilde olifant Video: Reuters

De bewoners van een dorp in het zuidwesten van China leven momenteel in angst. Sinds kort krijgt het dorp meermaals bezoek van een wilde olifant. En dat hebben ze geweten, aangezien het dier deuren van huizen vernielt en zakken maïs steelt.

Vooral vorige week moesten de bewoners flink opletten. Toen kwam de wilde olifant tot drie keer toe chaos in het dorp veroorzaken. Op videobeelden valt te zien hoe de dorpelingen probeerden om het dier met wat geroep te verjagen. Het had wisselend succes. Zo had de olifant te veel schrik om dicht in de buurt van de mensen te komen, maar deinsde het er niet voor terug om alsnog een zak maïs te grijpen.

In het district Simao leven er tot wel honderd Aziatische olifanten. Het gebeurt dan ook wel vaker dat de dieren worden gespot in nabijgelegen dorpen op zoek naar voedsel. Vooral tijdens de herfst valt het tafereel te merken.

De lokale autoriteiten hebben inmiddels extra inspanningen geleverd om de bewoners meer op hun gemak te stellen. “We zetten onder meer drones en rangers in om de bewegingen van de olifanten op te volgen”, klinkt het onder meer. “Zo kunnen we de bewoners alvast op voorhand waarschuwen.”