Getrouwde agent (53) door 21 vrouwelijke collega’s beschuldigd: “Hij misbruikte zijn rang om seks te krijgen”

Een 53-jarige getrouwde politie-inspecteur wordt ervan beschuldigd zijn rang misbruikt te hebben om 21 vrouwelijke collega’s tot seks met hem te dwingen. De vrouwen zouden “ondergeschikt en kwetsbaar” geweest zijn, en gingen er niet allemaal op in. Simon Hurwood uit het Britse Cleveland ontkent alles en heeft het over “verkeerd begrepen grapjes”.

Sinds 1991 werkte Simon Hurwood als inspecteur bij de politie van Cleveland, tot in januari een anonieme e-mail binnenkwam bij de Counter Corruption Unit van zijn korps. De beschuldiging daarin was niet mals: de getrouwde Hurwood, vader van drie, zou grensoverschrijdend seksueel gedrag vertoond hebben tegenover vier vrouwelijke agenten.

“Meneer Hurwood zou zijn rang en status over een periode van 14 jaar misbruikt hebben om seksuele gunsten te verkrijgen van bijna allemaal ondergeschikte en kwetsbare vrouwen”, zegt een woordvoerder van de politiezone aan BBC. “Een van de ergste gevallen” zou dat zijn van een agente in haar proefperiode die door hem gedwongen werd tot seks, onder meer in dienstwagens, omdat ze vreesde anders haar job te verliezen. In maart werd de man gearresteerd, waarna hij zijn ontslag indiende.

Op de rechtszaak tegen de man bleek dat intussen 21 klachten van vrouwelijke agenten en politiepersoneel tegen hem zijn binnengekomen. “De beschuldigingen gaan van licht tot extreem ernstig”, zegt de woordvoerder. Naar sommigen zou hij seksueel getinte berichten gestuurd hebben, maar bij anderen ging het dus veel verder.

Hurwood ontkent de feiten. Volgens hem was de seks altijd door beide partijen gewild en gaat het om “verkeerd begrepen grapjes”. In enkele van de gevallen heeft hij zich verontschuldigd. In de rechtbank, waar de zaak maandag voorkwam, daagde hij evenwel niet op. De zaak wordt dinsdag voortgezet.