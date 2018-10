Meer leger, meer wapens en minder regenwoud: hoe “de Trump van de Tropen” Brazilië gaat redden

De nieuwe Braziliaanse president gaat “het moeras uitkuisen”. Hij is voorstander van vrij wapenbezit, is van plan China hard aan te pakken en wil zijn politieke rivalen opsluiten. Niet voor niks noemen ze Jair Bolsonaro “de Trump van de Tropen”. En zijn boodschap is op vruchtbare Braziliaanse grond gevallen. Het land wordt zwaar geplaagd: corruptie overal, escalerend bendegeweld, een kapotte economie. De onmin erover stuwde Bonsonaro naar winst. Vanaf 1 januari mag hij zijn oplossingen testen.