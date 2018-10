Genk-middenvelder Berge traint na blessure voluit, Trossard timmert verder aan comeback

Genk - Sander Berge geraakt stilaan weer wedstrijdfit. De 20-jarige Noor van Racing Genk heeft maandag voluit getraind, nadat hij de voorgaande wedstrijden niet in actie kwam met kniepijn. Dat heeft de Limburgse leider laten weten. Leandro Trossard, die sukkelt met de hamstring, is nog niet volledig fit en trainde gedeeltelijk mee.

Berge keerde medio oktober door een knieblessure vervroegd terug van zijn stage met de nationale ploeg. De middenvelder kwam nadien niet in actie in de Jupiler Pro League tegen Eupen en Standard, en in de Europa League tegen Besiktas. Nu lijkt hij stilaan weer de oude te zijn, al is het niet duidelijk of hij de selectie voor de competitiewedstrijd van woensdag op Antwerp haalt. Ook de Kosovaarse youngster Edon Zhegrova trainde volledig mee.

Genk (30 ptn) voert na twaalf speeldagen de stand in de Jupiler Pro League aan, voor Club Brugge (27 ptn). Woensdag trekken de Limburgers naar Antwerp, met 25 punten derde. Zaterdag wacht de topper met Club.