Nieuwe inzichten over agressieve huidkanker kunnen leiden tot nieuwe behandelingsvormen

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de KU Leuven zijn tot nieuwe inzichten gekomen over de ontwikkeling van melanomen, een agressieve vorm van huidkanker. Die inzichten geven hoop op nieuwe behandelingspistes, klinkt het. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Structural and Molecular Biology.

Een melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit de pigmentcellen, wanneer de cellen ongecontroleerd beginnen groeien.

Recent onderzoek toonde al aan dat wanneer een groot deel van het menselijk genoom (de volledige samenstelling van een organisme) niet wordt omgezet in eiwitten, niet-coderende RNA’s worden geproduceerd. Die hebben dan weer een invloed op essentiële biologische processen en ziektes. Een voorbeeld van zo’n niet-coderende RNA is de molecule SAMMSON, waar de onderzoekers van het VIB en de KU Leuven verder onderzoek naar hebben gedaan.

Egoïstische molecule

“We hebben reeds aangetoond dat SAMMSON vroeg bij het ontstaan van melanomen verschijnt en we vroegen ons af of het effectief een rol speelt in de initiatie van kanker”, verklaart Roberto Vendramin (VIB-KU Leuven), hoofdauteur van het artikel. Dat blijkt ook zo te zijn. De wetenschappers ontdekten dat SAMMSON evenwicht creëert in de eiwitproductie tussen verschillende compartimenten van een kankercel. De molecule doet dat op zo’n manier dat ze de normale verdedigingsreactie van de cel ontwijkt, waardoor die kan blijven groeien.

“SAMMSON gedraagt zich als een egoïstische molecule die haar eigen expressie probeert te bestendigen door met een toegenomen eiwitproductie de vermenigvuldiging van kwaadaardige cellen te vergroten”, zegt professor Eleonora Leucci (KU Leuven).

Geen doorbraak in geneeskunde

De wetenschappers zullen nu verder onderzoeken of ook andere niet-coderende RNA’s hetzelfde effect hebben. “Wellicht nog belangrijker is dat de resultaten van deze samenwerking kunnen dienen als solide basis voor nieuwe behandelingen van huidkanker”, aldus professor Leucci.

Het VIB en de KU Leuven werken nu aan een praktische uitwerking voor de patiënten, maar ze benadrukken dat een doorbraak in onderzoek niet hetzelfde betekent als een doorbraak in de geneeskunde. Het zal nog jaren duren voordat er nieuwe therapieën ontwikkeld zullen zijn.