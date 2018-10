Mysterieuze moord in Deurne opgelost: buurman sloeg Jacques (78) dood en kwam zelf om toen hij moord wilde maskeren

Deurne - De mysterieuze moord op de bejaarde Jacques Geenen (78) in Deurne is opgelost. Speurders zijn erin geslaagd om de man de identificeren die naast het lichaam van Jacques gevonden werd. Het zou gaan om de 36-jarige buurman van het slachtoffer.

Het bleef lange tijd erg onduidelijk wat er precies gebeurde in de woning aan de Jan de Cordesstraat in Deurne. Wat begon als een kleine brand, mondde al snel uit in een moordonderzoek. Want de brandweer vond twee lichamen in de kleine woning. Moord en zelfmoord, was de eerste conclusie: het lichaam van bewoner Jacques Geenen hing immers op de eerste verdieping.

Die hypothese hield niet lang stand. Buren geloofden niet dat de bewoner zichzelf van het leven zou beroofd hebben. Dus focusten de speurders zich op een nieuw scenario: de onbekende man zou Jacques vermoord hebben. Daarna zou hij het lichaam opgehangen hebben om het er als een zelfmoord te laten uitzien. Vervolgens zou de dader brand gesticht hebben om zijn daad te verdoezelen. Maar dat vuur werd hemzelf ook fataal.

De speurders lijken nu zeker dat dat is wat er zich in de kleine rijwoning afspeelde. Toen de moordende inbreker het huis in brand wilde steken om zijn sporen uit te wissen, ontstond een grote steekvlam ontstaan die hem in het gezicht raakte. In de zakken van de inbreker werden spullen van de bewoner gevonden, onder meer diens portemonnee.

De onderzoekers weten ondertussen ook wie de inbreker is. “Het gaat om een 36-jarige man”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. Over zijn identiteit wil ze niets zeggen. Maar volgens Het Laatste Nieuws gaat het om de buurman van het slachtoffer, Jimmy M. Hij kwam in het verleden al in aanraking met het gerecht, toen voor drugsfeiten.

De speurders hebben ondertussen ook voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat niemand anders bij de feiten betrokken was.