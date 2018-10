Ruim tachtig mensen gestorven door illegale alcohol in Iran

Archiefbeeld: de consumptie van alcohol is verboden in Iran. Vaak leidt dat tot grote inbeslagnames. Foto: AFP

In Iran zijn in de afgelopen zes weken 84 mensen omgekomen na het drinken van illegaal gestookte alcohol. Dat blijkt uit statistieken van het ministerie van Volksgezondheid, zo berichtte het staatspersagentschap Isna maandag. Bijna duizend mensen liepen in dezelfde periode een methanolvergiftiging op.

De consumptie van alcohol is sinds de revolutie in 1979 verboden in Iran. Overtreders riskeren boetes, zweepslagen en celstraffen. Toch is illegaal gestookte alcohol er wijdverspreid.

Volgens het Iraanse ministerie van Volksgezondheid zijn in de afgelopen zes weken in totaal 959 personen behandeld omdat ze een methanolvergiftiging opliepen. Methanol is een giftig bijproduct dat ontstaat wanneer sterkedrank slecht wordt gestookt. 84 mensen kwamen zelfs om.

Een woordvoerder van het ministerie spreekt van een “erg ongewoon” hoog aantal slachtoffers. De meeste vergiftigingen werden in de noordelijke provincie Alborz en de zuidelijke provincie Hormozgan gemeld.