Doelman Letica niet in selectie bij Club Brugge na blunder, Horvath in doel tegen KV Oostende

Club Brugge-doelman Karlo Letica ontbreekt in de selectie van blauw-zwart voor de competitiewedstrijd tegen KV Oostende van dinsdag. De Kroaat was zaterdagavond stevig in de fout gegaan in het 2-2-gelijkspel tegen STVV. Volgens de website van blauw-zwart heeft Letica een blessure opgelopen. Ethan Horvath zal hem tegen de Kustboys vervangen in doel.