Verklede man in metro onder vuur omdat hij gezicht zwart verft voor Halloween: “Racisme” Video: Instagram

Een man op een metro in Londen heeft zich bij sommigen niet populair gemaakt met zijn Halloween-kostuum. De man verfde voor de gelegenheid zijn gezicht zwart om zich voor te doen als Jules Winnfield, het personage van Samuel L. Jackson in de filmklassieker Pulp Fiction. Maar wat de man zelf een leuk idee vond, schoot bij een andere passagier prompt in het verkeerde keelgat. “Racisme”, klonk haar conclusie.

Het incident werd gefilmd door de 22-jarige Petra-Isabella Joli. Ze was onderweg naar huis toen ze de discussie tussen de man en vrouw opmerkte. “Samuel L. Jackson is een persoon die ik leuk vind”, gaf de man als verklaring voor zijn zwarte gezicht. Maar daar was de dame niet mee gediend: “Ik zou niet proberen om een zwarte persoon te zijn.”

Joli besloot de beelden achteraf op Instagram te posten, waar ze intussen al duizenden keren zijn bekeken. Ook daar zorgt het tafereel voor gemengde reacties. Wie de man en de vrouw zijn, is niet geweten.