Je hebt er een reusachtig meer, zicht op de bergen en prachtige bossen. Maar toch raakt dit lieflijke dorpje maar niet verkocht

Al drie decennia wacht het ingeslapen arbeidersdorpje Lake Waitaki op nieuwe bewoners. Maar ondanks grote - zelfs buitenlandse - interesse, raakt de lap grond maar niet verkocht. Kopers krijgen er nochtans een fantastisch zicht op de bergen en een reusachtig meer gratis en voor niets bij.

Lake Waitaki, een dorpje in het centrum van Nieuw-Zeeland, is gebouwd in de jaren dertig. Het was vele jaren een uitvalbasis voor arbeiders die moesten instaan voor het functioneren van de grote dam van het Waitaki-meer. Veertig personeelsleden en hun familie hadden er onderdak, maar dagelijks trok het dorpje tot wel 1.200 arbeiders die er elke dag aan de dam kwamen werken.

Tot de werking van de dam in 1989 geautomatiseerd werd. Plots was er geen werk meer. En dus hadden de arbeiders ook geen reden meer om in het lieflijke dorpje te wonen en trok iedereen er weg.

Te koop

Ook voor de staat Nieuw-Zeeland was het dorpje een blinde vlek geworden, dat ze liever kwijt dan rijk waren. Dus verkochten ze de lap grond in 1991 dan maar aan een stel privé-investeerders. Sindsdien is het dorpje al verschillende keren doorverkocht en staat het intussen al drie decennia leeg. Jonge bewoners zal het alvast niet aantrekken, want die kiezen resoluut voor verstedelijkte gebieden. Waar ze meer werkzekerheid en meer sociaal leven hebben.

Nochtans krijgen levensgenieters heel wat in de plaats wanneer ze zich in het dorpje komen vestigen. Een zicht van 360 graden op verschillende bergen, acht huizen met telkens drie badkamers, een restaurant, een lodge, negen garages en veertien hectaren land. Kostprijs: 1,5 miljoen euro.

En er is alvast veel interesse, gaande van investeerders die het terrein willen ombouwen tot een wijndomein of een grote boerderij. De enige voorwaarde: énkel mensen van Nieuw-Zeeland mogen de eigendom kopen. Geïnteresseerden van buitenaf zijn dus niet welkom. En daar wringt dus het schoentje, zo klinkt het bij makelaar Kelli Milmine. Zij vindt het moeilijk om buitenlandse geïnteresseerden te onderscheiden van Nieuw-Zeelanders, omdat veel kopers werken met tussenschakels uit Nieuw-Zeeland. En dat maakt de procedure heel omslachtig. Lokale bewoners zijn dan weer niet bereid om er anderhalf miljoen voor op tafel te leggen. Zelfs niet als ze krijgen wat het zoekertje hen belooft: “Een kans om te investeren in een sterke handel in ontwikkeling en dat in een sterk groeiend gebied dat bovendien heel wat recreatie-acitiviteiten herbergt.”

