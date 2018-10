Peter Maes reageert voor het eerst op ontslag bij Lokeren: “Ik heb het gevoel dat ik gefaald heb”

Peter Maes heeft maandag voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij Lokeren (afgelopen zaterdag). “Het is de eerste keer dat ik ontslagen word door de slechte resultaten”, vertelt hij aan Sporza.

LEES MEER.Lokeren bevestigt mondeling akkoord met Sollied, contract tot einde van het seizoen ligt klaar

“Ik zou het geen bevrijding willen noemen. Ik had niet het gevoel dat het op was. De jongens gaven nog altijd 100% om het resultaat te halen dat ik nodig had. Dat is niet gelukt en dus moet ik mijn lot aanvaarden. Het lot van de coach die geen punten haalt. Mijn ontslag is helemaal anders dan indertijd bij Genk. Nu heb ik het gevoel dat ik gefaald heb. 6 op 36, dat weegt. Van mijn ontslag in Genk heb ik meer afgezien”, aldus Peter Maes bij Sporza.

Maes gelooft erin dat Lokeren zich dit seizoen nog zal redden in de Jupiler Pro League. “Anderzijds deel ik wel de bezorgdheid van de supporters van Lokeren. Ik heb het voorbije jaar duidelijk gevoeld dat het heel moeilijk is om vooruit te kijken. De voorzitter heeft veel betekend voor de club en heeft de mensen uit de regio gelukkige momenten bezorgd door het voetbal. Maar je moet er ook voor zorgen dat je als club kunt groeien. Technisch directeur Willy Reynders is ontslagen, ik ben weg, wie is de volgende? Ik denk dat ze bij Lokeren iets moeten doen aan de structuur. Maar wij moeten het proces niet maken van Roger Lambrecht. Hij is verstandig genoeg om dat zelf te doen.”

Maes heeft de voorbije dagen vooral in de tuin gewerkt om zijn gedachten te verzetten. “Maar ik wil zo snel mogelijk opnieuw aan de slag als coach. Mijn hele leven is voetbal, winnen of verliezen. Dat zal niet veranderen.”