Trump noemt Democratische kandidaat voor gouverneurschap Florida een dief

Amerikaans president Donald Trump heeft maandag de kandidaat van de Democratische partij voor de post van gouverneur in de staat Florida “een dief” genoemd op Twitter. Hij vergeleek zo de zwarte burgemeester van Tallahassee, Andrew Gillum, met de “hoogopgeleide” blanke Ron DeSantis, die voor de Republikeinen opkomt in de zuidoostelijke staat.

“In Florida hebben mensen de keuze tussen een aan Harvard/Yale opgeleide man genaamd Ron DeSantis, die een fantastisch congreslid was en een fantastische gouverneur zal zijn, en een Democraat die een dief is en die burgemeester is van het slecht geleide Tallahassee, naar verluidt een van de meest corrupte steden in het land! “, aldus het staatshoofd.

De 39-jarige Gillum en de 40-jarige DeSantis staan in de peilingen nek-aan-nek voor de overwinning in de belangrijke staat. Die laatste voert zijn campagne met een duidelijke pro-Trump-boodschap.

Gillum reageerde op Twitter al op de beschuldiging van de president. “Donald Trump jankt omdat hij zwak is”, klinkt het. De Democraat roept voorts burgers op om naar de stembus te trekken.

De forse uitspraak van Trump komt er kort na de bompakketten die vorige week naar verscheidene van zijn tegenstanders werden gestuurd.