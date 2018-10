Weduwe en zoon van overleden Leicester-eigenaar bezoeken plaats van helikoptercrash

De weduwe en zoon van Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de Engelse eersteklasser Leicester City die afgelopen zaterdag omkwam bij een helikoptercrash, hebben maandag de plaats van het ongeval nabij het voetbalstadion bezocht. Ze legden een bloemenkrans neer en eerden samen met de spelers de slachtoffers van het ongeval.

LEES MEER.Wie was Thaise voorzitter die zaterdagavond omkwam? Portret van goedlachse filantroop.

Honderden Leicester-fans kwamen de voorbije twee dagen hun eer betuigen aan de overleden Thaise club-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha. De omgeving aan het stadion, waar het ongeval met de helikopter zaterdag gebeurde, is veranderd in een bloemenzee.

Maandag bezochten ook de weduwe en zoon van Vichai Srivaddhanaprabha de plaats van het onheil. In het gezelschap van de spelers van de Engelse eersteklassers legden ze bloemen neer binnen en buiten het stadion.

OH Leuven opent dinsdag rouwregister

Vanaf dinsdag kunnen supporters van Oud-Heverlee Leuven in een rouwregister in het King Power at Den Dreef stadion hun medeleven betuigen aan de familie van Vichai Srivaddhanaprabha. De Thaise zakenman was ook de eigenaar van OHL.

“Iedereen die Oud-Heverlee Leuven een warm hart toedraagt, is geschokt door het plotse overlijden van voorzitter Khun Vichai”, zo klinkt het op de website van OHL. “Vanaf dinsdagmiddag ligt er een rouwregister aan het secretariaat (Tribune 3) van het King Power at Den Dreef Stadion. In dat rouwregister kunnen fans van OHL hun steun betuigen aan de familie van voorzitter Khun Vichai en aan de familie van de vier anderen die het leven lieten in het helikopterongeluk. Tijdens de openingsuren van het secretariaat kun je je woorden van troost optekenen in het rouwregister.”

Zondag al uitten verschillende fans steunbetuigingen aan de betrokken families aan het stadion van OHL. De 1B-club kondigde toen aan dat een rouwregister geopend zou worden. Het rouwregister zal later gedeeld worden met de familie Srivaddhanaprabha. Vichai Srivaddhanaprabha werd in 2017 eigenaar van OH Leuven, een jaar nadat Leicester verrassend de Premier League won.

