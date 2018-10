Braziliaanse profvoetballer gruwelijk vermoord

De Braziliaanse profspeler Daniel Correa Freitas is op gruwelijke wijze vermoord. De 24-jarige middenvelder speelde onder meer voor topclubs Botafogo en Sao Paulo.

De speler met voetbalnaam Daniel werd zaterdag aangetroffen in een struik in Sao Jose dos Pinhais, nabij de stad Curitiba. Hij had naar verluidt snijwonden aan de nek, was nagenoeg onthoofd en zijn geslachtsdelen waren afgesneden.

De aanvallende middenvelder was door topclub Sao Paulo uitgeleend aan tweedeklasser Sao Bento. Hij kwam slechts in twee wedstrijden in actie voor die club en zou binnenkort terugkeren naar zijn moederclub.