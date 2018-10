Vrouw (35) krijgt celstraf nadat ze haar verkrachter (51) neersteekt en een kilometer meesleurt achter haar wagen

Een Australische vrouw heeft een stevige celstraf gekregen, nadat ze haar verkrachter op gruwelijke wijze vermoordde. De 35-jarige Roxanne Eka Peters uit Brisbane nam immers het drastische besluit om wraak te nemen op de 51-jarige Grant Jason Cassar, die haar verkrachtte en haar dochter bedreigde. De zaak beroert de gemoederen in Australië, omdat de vrouw zowel de rol van slachtoffer als van dader invult.

In de rechtszaal van het Brisbane Supreme Court was de sfeer bedrukt op maandag. De zaak die voorkwam, was immers enorm complex. Want hoewel de 35-jarige Peters zelf op een gruwelijke manier de 51-jarige Cassar om het leven had gebracht, was er heel wat medeleven voor de vrouw, omdat ze zelf ooit zijn slachtoffer was geweest.

Vermoord en kilometers meegetrokken

In december 2015 liep de emmer over voor Peters, die verkracht was door Cassar. Toen de man echter opnieuw in haar huis in Capalaba stond, sloegen haar stoppen door. Alle herinneringen aan het gruwelijke verleden kwamen naar boven, terwijl hij zei dat hij haar dochter zou kwaad doen, als zij geen seks met hem wou hebben.

In een opwelling nam Peters een mes uit haar keuken en stak ze de man in één keer in zijn hart. Maar daar bleef het niet bij. In een vlaag van extreme woede bond ze een touw rond zijn lichaam en nek, om hem naar buiten te dragen en aan haar auto vast te maken. Ze stapte in en reed meer dan een kilometer ver, voordat ze zijn verminkte lijk achterliet en verstopte.

Slachtoffer versus dader

Voor die gruwelijke moord moet de vrouw gestraft worden, zo klonk het in het Brisbane Supreme Court maandag. Maar hoe zwaar? Want de morele kwestie was complexer dan dat: Peters was de dader én het slachtoffer, terwijl ook Cassar beide rollen vervulde.

Rechter David Boddice moest over de ingewikkelde zaak beslissen. “Ik begrijp dat de steekpartij gebeurde in een situatie waarin je woedend was, over de dingen die hij je aandeed, over de dingen die hij je wou aandoen”, verklaarde de rechter medelevend. Hij haalde ook aan dat hij begreep dat haar opvoeding in de buurt van druggebruikers, aantoonde dat ze weinig kansen had gekregen in het leven.

Maar de gruwelijkheid van de daden daarna zorgden ervoor dat justitie toch koos voor een celstraf. “Je kan na de steekpartij hulp kunnen zoeken. Maar dat deed je helemaal niet. Je koos er voor om woest zijn overleden lichaam te verminken. Op geen enkele moment daarna toonde je menselijkheid. Op geen enkele moment besefte je dat je zo zelf de dieperik inging”, aldus Boddice.

Daarom besloot de rechter om de vrouw negen jaar in de cel te geven voor doodslag. Doordat de vrouw al enkele jaren in de gevangenis doorbrengt in afwachting van haar proces, wil dat zeggen dat ze over twee jaar kan vrijkomen onder voorwaarden.