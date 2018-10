Is dit het heilige gras van Wembley? Tottenham-Manchester op dramatisch veld

Waar is de tijd dat de heilige grasmat van het Londense Wembleystadion de meest onberispelijke ter wereld was? De pelouse waarop Tottenham en Manchester City maandagavond de topper in de Premier League moeten afwerken is alvast een draak van een voetbalveld.

De reden? Zondagavond werd er op het veld van Wembley nog een American Football-wedstrijd gehouden tussen Super Bowl kampioen Philadelphia Eagles tegen de Jacksonville Jaguars. Dat zorgde ervoor dat Tottenham zijn thuismatch tegen Manchester City moest verplaatsen naar maandagavond. De voorbije weken vonden er trouwens nog twee andere NFL-wedstrijden plaats in Wembley.

Maandagavond waren de sporen van het duel van de zondag in ieder geval nog duidelijk zichtbaar. Het logo van de NFL was nog duidelijk gemarkeerd in de middencirckel, net zoals de lijnen van het American-Footballveld. “Het is belachelijk dat er op zo’n veld gespeeld wordt”, zei voormalig topspeler en BBC-analist Ian Wright. “Manchester City zou een klacht moeten indienen. Deze match zou niet moeten doorgaan.”

Mousa Dembélé en Toby Alderweireld stonden trouwens in de basis bij Tottenham, Vincent Kompany en Kevin De Bruyne begonnen op de bank bij Manchester City.

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters

Foto: Action Images via Reuters