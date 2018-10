Venetië ernstig bedreigd door zwaarste overstromingen sinds 1979

Zware onweders hebben bijna heel Italië in hun greep en richten aanzienlijke schade aan. Verschillende mensen zijn al omgekomen. Ook de Brennersnelweg werd door modderstromen getroffen, waardoor de belangrijkste verbindingsweg tussen Oostenrijk en Italië ook maandag tijdelijk moest gesloten worden. Intussen kijkt Venetië bang uit naar wat komen gaat. De bewoners van de lagunestad zijn overstromingen gewend, maar het sinds 1979 geleden dat de situatie zo kritiek was.

Foto: reuters

Burgemeester Luigi Brugnaro toonde zich in een filmpje op het San Marco-plein met op de achtergrond het wassende water. Het plein werd ontruimd en de politie moest kinderen wegdragen. In de namiddag werd een waterpeil van 156 centimeter boven de zeespiegel gemeten, zo hoog was de waterstand in tien jaar niet meer.

Dat betekent dat zeventig procent van het historische centrum overstroomd is. En het water in het Unesco-Werelderfgoed blijft stijgen. Burgemeester Brugnaro riep alle bewoners op binnen te blijven. In het hinterland, in het bekende skioord Cortina d’Ampezzo, moesten tientallen mensen hun huizen ontruimen.

Verschillende Italiaanse regio’s getroffen

In Rome knapten felle rukwinden bomen als luciferhoutjes en vlogen dakpannen en antennes in het rond. In heel Italië is code rood van het weeralarm van kracht.

In de provincie Frosinone ten zuiden van Rome kwamen maandag twee mensen om het leven toen een boom op hun auto viel, meldde het persbureau Ansa. In Napels werd een jongeman op straat door een boom geveld, aldus de autoriteiten. Zondag waren al minstens vijf mensen door het noodweer omgekomen.

Het lagedrukgebied met veel regen en rukwinden verlamde praktisch het hele land van noord tot zuid. Scholen en kinderdagverblijven bleven in vele regio’s als Venetië, Ligurië, heel Rome en delen van Toscane gesloten. Ook in Zuid-Tirol geldt de hoogste waarschuwingsfase, wat betekent dat rampen mogelijk zijn. ‘De bodem kan nog maar weinig water slikken’, verklaarde de brandweer. Daarmee stijgt het gevaar op nieuwe grondverschuivingen. Ook de rivieren blijven aanzwellen.

Venetië. Foto: afp

In Ligurië sprak de civiele bescherming van een stormvloed met golven die tot zeven meter kunnen bereiken, aldus Ansa. In het dorpje Monterosso in het toeristisch gebied Cinque Terre moesten de mensen hun appartementen op de begane grond verlaten.

In het centrum van Rome knapten bomen af waardoor auto’s werden vernield en straten versperd. Het Colosseum, de Palatijn en de keizerlijke fora waren voor bezoekers gesloten. Verder naar het zuiden bleven de schepen in de havens. Zo werd ook de veerbootdienst tussen Napels en het eiland Ischia opgeschort. In Alghero op Sardinië spraken de media van hagelstenen zo groot als pingpongballetjes.

Dinsdag zou het weer iets verbeteren, maar de weerdienst 3B Meteo kondigde nieuwe onweders aan in het noordwesten.

Ook buurlanden zwaar getroffen

Niet alleen Italië, ook Kroatië werd getroffen. De snelwegen rond de noordelijke havenstad Rijeka werden wegens de hevige regen voor alle verkeer gesloten. Wegens stormen met orkaankracht werden de veerdiensten van het vasteland naar de eilanden tussen Dubrovnik en Rijeka stopgezet. De nationale weerdiensten kondigden maandagmorgen code rood af voor het hele Kroatische kustgebied.

In Zwitserland werden verschillende Alpenpassen door overvloedige sneeuw versperd. Daaronder ook de Gotthardpass, die tien jaar geleden voor het laatste eind oktober niet meer toegankelijk was. In Oostenrijk blijven dinsdag vanwege het hoge water en aanhoudende regen de scholen in delen van Karinthië en Oost-Tirol gesloten, aldus de autoriteiten. De mensen in de regio van Klagenfurt worden aangeraden binnen te blijven wegens een nakende storm.