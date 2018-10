Real Madrid ontslaat coach Julen Lopetegui, Solari neemt ad interim over

Julen Lopetegui is niet langer de trainer van Real Madrid. Dat heeft de Spaanse topclub maandag laten weten. Een opvolger werd nog niet aangeduid. De Argentijn Santiago Solari, coach van het tweede elftal, neemt voorlopig de taken over.

Het lot van Lopetegui hing al langer aan een zijden draadje. Real staat na tien speeldagen pas op de negende plaats in de Primera Division, en zondag kreeg de Koninklijke een pijnlijke 5-1 pandoering bij Barcelona om de oren. Dat was voor Lopetegui de spreekwoordelijke druppel.

“Het bestuur van Real Madrid kwam vandaag bijeen en heeft beslist het contract van coach Julen Lopetegui te beëindigen. Deze beslissing, met veel verantwoordelijkheidsbesef genomen, heeft als doel verandering te brengen in de dynamiek van het eerste elftal”, zo klinkt het op de clubwebsite.

De 52-jarige coach was afgelopen zomer al onder een slecht gesternte gestart in Madrid. Real kondigde vlak voor het WK in Rusland de komst van bondscoach Lopetegui aan, enkele dagen voor de eerste groepswedstrijd moest hij bij de Spaanse nationale ploeg vertrekken. Zijn aanstelling bij Real was dus omstreden, en de coach kon in zijn eerste maanden in de Spaanse hoofdstad de twijfels niet wegwerken. Bovendien bleef de schaduw van Zinédine Zidane, Lopetegui’s succesvolle voorganger, boven Santiago Bernabéu hangen.

Real heeft nog geen opvolger aangeduid. Volgens Spaanse media is Antonio Conte het doelwit van het Madrileense bestuur. De Italiaan is vrij nadat hij afgelopen zomer bij Chelsea moest vertrekken, maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. Daarom zou Real met het idee spelen om assistent Santiago Solari permanent door te schuiven naar de hoofdmacht. Maar ook de naam van Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels, klinkt alsmaar luider in Spanje. De 45-jarige Spanjaard leidde de Belgen afgelopen zomer op het WK met knap voetbal naar een historische bronzen medaille, en dat is in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven. Martinez verlengde net voor het toernooi in Rusland zijn contract met de Belgische voetbalbond tot het EK in 2020.