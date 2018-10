Tragisch overlijden in Apenheul: Orang-oetan verdrinkt na epileptische aanval

In het Nederlandse dierenpark Apenheul is opnieuw een orang-oetan overleden. Het gaat om de achttienjarige Binti. Een week geleden nam het park in Apeldoorn al afscheid van de 52-jarige Silvia. Dat meldt De Telegraaf.

Enkele bezoekers waren getuige van de noodlottige dood van Binti. De overleden orang-oetan wordt voor nader onderzoek naar de Universiteit Utrecht gebracht. Medewerkers van Apenheul zijn erg aangeslagen, maar ook trots omdat Binti een mooi leven heeft kunnen leiden, ondanks haar aandoening.

De mensaap had op jonge leeftijd een herseninfarct gehad.“Er was sprake van licht hersenletsel, wat zorgde voor de epileptische aanvallen”, aldus bioloog Thomas Bionda. “Gelukkig konden we deze aanvallen met medicijnen goed onder controle houden. Zo hebben we Binti, ondanks de vervelende gevolgen van het infarct, toch een fijn leven kunnen bieden. Ze is uitgegroeid tot een volwassen orang-oetan, die veel optrok met de jonge dieren.”

Binti had doorheen de jaren leren leven met haar aandoening. “Ze kon ze voelen aankomen en klom dan uit zichzelf naar beneden zodat ze niet zou vallen. Helaas was er wel een duidelijk progressief ziektebeeld te zien. De laatste jaren moesten we de medicatie steeds vaker verhogen.” Maar afgelopen zondag sloeg het noodlot toe. “Terwijl Binti bovenin een klimstructuur zat, voelde ze waarschijnlijk weer een aanval aankomen. Ze redde het echter niet meer om naar beneden te klimmen. Ze is gevallen, in het water beland en overleden.”

Vanwege het overlijden van Binti zal er op 29 oktober geen orang-oetan presentatie gehouden worden in het par, meldt het park nog.