Auto valt stil op overweg: alerte getuige trekt chauffeur uit wagen

Boechout - Op de spoorwegovergang in de Alexander Franckstraat in Boechout is een auto maandagavond aangereden door een goederentrein.

Het ongeval gebeurde even voor 20 uur. Volgens onze informatie viel de auto stil op de overweg. Aanvankelijk bleef de chauffeur zitten, maar een alerte getuige kon hem nog tijdig uit de auto trekken. Enkele tellen later werd het voertuig aangereden door een trein. De auto werd nog tweehonderd meter meegesleurd door de trein.

Foto: BFM

Door het ongeval is de overweg versperd. “Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid”, aldus politiecommissaris Johan Wonnink.

Ook het treinverkeer is gehinderd. “De lijn tussen Antwerpen en Lier is voorlopig onderbroken”, zegt Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel. “Het treinverkeer wordt lokaal omgeleid, we verwachten geen hinder morgenvroeg.”

Tachtigtal inzittenden

Vlak bij het ongeval staat een passagierstrein met een tachtigtal inzittenden vast door de aanrijding. “Er zijn bussen van De Lijn onderweg om die mensen weg te brengen”, zegt Petit.

Niemand raakte gewond.