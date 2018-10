CLUBNIEUWS. Opnieuw geen Dennis en Danjuma bij Club, Roef mag niet spelen tegen Anderlecht

Anderlecht zal zondag tegen Waasland-Beveren Davy Roef niet moeten vrezen, bij Club Brugge kunnen ze vanavond nog niet rekenen op Danjuma en Dennis, AA Gent en Racing Genk kregen wel positief nieuws uit de ziekenboeg en Sollied start vrijdag bij Lokeren. Een overzicht van het clubnieuws van onze eersteklassers.

WAASLAND-BEVEREN. Roef mag niet spelen tegen Anderlecht

Anderlecht zal zondag tegen Waasland-Beveren Davy Roef niet moeten vrezen. Paars-wit leent de doelman uit aan Beveren, maar betaalt nog een deeltje van zijn loon. Een nieuw reglement stipuleert dat huurlingen dan niet tegen hun moederclub mogen aantreden.

Nochtans is de huurdeal van Roef op een opvallende manier geregeld. Toen Anderlecht in januari Morioka overnam van W-Beveren werd zijn prijs van 3,5 miljoen creatief betaald. Zo zou Beveren al het huurgeld dat ze aan RSCA betaalden voor spits Thelin – naar verluidt 600.000 euro – teruggestort hebben gekregen, alsook het eerste jaar huurgeld voor Roef. Daarbovenop kreeg het de belofte dat Roef nog één extra jaar aan een beperkt tarief aan W-Beveren zou worden verhuurd. Zo werd de officiële transfersom voor Morioka gedrukt en moest men minder geld afstaan aan het Poolse Slask, dat nog een percentage had op de doorverkoop van Morioka. Een idee van Mogi Bayat.

CLUB BRUGGE. Opnieuw geen Dennis en Danjuma bij Club

Naast Letica komen ook Danjuma en Dennis vanavond niet in actie voor Club Brugge. Het duo is nog steeds op de sukkel met blessures. Dennis liep een hamstringblessure op na het Champions League-duel met Monaco, Danjuma moest thuis tegen Waasland-Beveren gewisseld worden met een probleem aan de enkel. Vossen is dan weer nog een tijdje uit met een zware knieblessure. Op links heeft Leko nog de keuze uit Diatta – die vorig weekend teleurstelde – en de gerehabiliteerde Cools. Achterin keert Denswil terug uit blessure, waardoor ­Decarli hoogstwaarschijnlijk naar de bank verdwijnt. Daar krijgt hij voor het eerst sinds lang het gezelschap van Hubert, die door de afwezigheid van Letica een plaatsje opschuift in de pikorde bij de doelmannen.

CLUB BRUGGE. Kampioen kon al maand lang niet winnen

Voor Club is het vanavond van moeten na een reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning. De laatste (competitie)zege van blauw-zwart dateert ondertussen al van een maand geleden, op 29 september thuis ­tegen Cercle (4-0). Sindsdien verloor Club van Atlético Madrid en Standard en speelde het gelijk tegen Waasland-Beveren, Monaco en STVV. Met het oog op de verplaatsing naar Genk van komende zaterdag zou een nieuwe driepunter zowel sportief als mentaal dus geen slechte zaak zijn.

LOKEREN. Sollied leidt vrijdag eerste training bij Lokeren

De kogel is door de kerk: Trond Sollied volgt Peter Maes op bij Lokeren. Vandaag worden in principe de laatste details afgerond en tekent hij een contract tot het einde van dit seizoen met een optie op een extra jaar. Vijf jaar na zijn laatste job staat hij dus opnieuw op het oefenveld, al zal dat de komende weken op krukken zijn na een operatie aan de achillespees. Zoals gisteren gemeld leidt assistent-trainer Arnar Vidarsson de komende twee dagen nog de trainingen op Daknam, met Sollied als aandachtig toeschouwer. Ook donderdag zit de IJslandse interim-trainer nog op de bank in het competitieduel tegen Anderlecht. Vanaf vrijdag neemt Sollied de fakkel over, waardoor hij zondag zijn debuut maakt in de thuiswedstrijd tegen Eupen.

RACING GENK. Berge en Zhegrova opnieuw fit

Gisterochtend stond er voor de selectie van Clement een hersteltraining op het menu. Er viel positief nieuws te rapen uit de ziekenboeg. Berge en Zhegrova trainden voluit mee, Trossard slechts gedeeltelijk. Lucumi, die de wedstrijd in Luik moest staken, wordt verder medisch onderzocht. De ernst van de blessure zal vandaag duidelijk worden. Het titanenduel tussen RC Genk en Club Brugge zal zaterdag in goede banen geleid worden door scheidsrechter Lawrence Visser.

STANDARD. Mpoku sukkelt met kuit

Gisteren was er een uitlooptraining voorzien voor de basisspelers van de wedstrijd van zondag tegen KRC Genk (1-1) en training voor de overige spelers. Alleen Arnaud Bodart (gebroken hand) en Paul-José Mpoku ontbraken. Die laatste sukkelt niet langer met de knie, maar blijkt last te hebben aan de kuit.

KAA GENT. Kalinic vanavond aan de aftrap

Jess Thorup liet er gisteren geen twijfel over bestaat: Lovre Kalinic staat vanavond in doel op bezoek bij Moeskroen. “Thoelen deed het uitstekend tijdens de voorbije twee duels, maar Kalinic is fit en keert dan ook terug in de basis”, aldus de AA Gent-coach. “Hij is mijn nummer één. Ik overlegde hiervoor ook met onze keeperstrainer en we zijn het roerend eens. Lovre heeft veel kwaliteiten en is ook belangrijk voor het team omwille van zijn communicatieve sterkte.”