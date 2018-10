Vlaanderen maakt jacht op Airbnb: helft verhuurders niet in orde met brandveiligheid

Controleurs van de Vlaamse overheid hebben de voorbije maanden 56 Airbnb-verhuurders een onmiddellijk stopzettingsbevel opgelegd, veelal omdat ze niet in orde waren met de brandveiligheidsnormen. Steekproeven wijzen uit dat liefst de helft niet in orde is met de brandveiligheid. “En er ­komen nog controles”, beklemtoont Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA).

Wie in Vlaanderen een “logies” verhuurt, moet sinds midden vorig jaar in orde zijn met het nieuwe logiesdecreet. “Voor een gewone verhuurder, die bijvoorbeeld een kamer in zijn huis verhuurt, is dit decreet zeer laagdrempelig. Je moet enkele documenten invullen en een aantal normen respecteren qua brandveiligheid, maar zonder dat je daarvoor je huis compleet moet verbouwen”, beklemtoont Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA).

Veel Airbnb-verhuurders lijken zich echter niks aan te trekken van die regels, hoe laagdrempelig ook. Mogelijk speelt mee dat ze intussen maar al te goed weten dat het online verhuurbedrijf pertinent weigert om hun gegevens over te maken aan de con­trolediensten van de Vlaamse overheid.

Maar Vlaanderen laat het daar niet langer bij, zo blijkt nu. De afgelopen maanden kregen 106 Airbnb-verhuurders toch controleurs aan de deur. “De adressen hebben we dan zelf maar kriskras van de Airbnb-website geplukt.”

Over enkele van de gecontroleerde adressen waren ook klachten binnengekomen van buren, die de overlast van toeristen naast hun deur beu ­waren. Of het was de betrokken gemeente die de Vlaamse overheid vroeg om na te gaan of de verhuurder met alles in orde was. Sommige gemeenten zouden op die manier ­willen bekomen dat plaatse­lijke Airbnb-verhuurders ook lo­kale toeristenbelasting afdragen.

De resultaten van de steekproeven liegen er niet om. Meer dan de helft van de gecontroleerde adressen kreeg van de inspecteurs van Toerisme Vlaanderen een onmiddellijk bevel tot stopzetting, meestal omdat ze niet in orde waren met de brandveiligheidsnormen. Wie dan toch nog voort verhuurt, riskeert forse boetes.

Verschillende gecontroleerde verhuurders hebben hun verhuur dan ook stopgezet. Dat gaat dan bijvoorbeeld over verhuurders die geen toestemming hadden van andere eigenaars in het gebouw om aan vakantieverhuur te doen.

Te veel overlast

“We krijgen steeds vaker de vraag van eigenaars of ze in het gemeenschappelijk reglement van hun gebouw mogen opnemen dat geen van de eigenaars via Airbnb mag ver­huren”, zegt Katelijne D’Hauwers van het eigenaarssyndicaat Verenigde Eigenaars.

En dat mag wel degelijk. “Onder andere in Brugge heeft een groep eigenaars die klaagde over overlast door het constante aan- en aflopen van toeristen in hun gebouw gelijk gekregen van de rechtbank.”

Bevoegd minister Ben Weyts kondigt nog meer controles aan. “We blijven ook eisen dat verhuurplatform Airbnb zich eveneens aan het logies­decreet houdt. Dat wil zeggen dat het bedrijf de gegevens van zijn Vlaamse verhuurders aan onze inspectiediensten moet overmaken. “We moeten niet álle gegevens hebben, maar wel voldoende informatie om geregeld steekproeven te kunnen uitvoeren”, aldus de minister van Toerisme.

Airbnb is dat echter niet van plan. Toen Weyts het bedrijf in augustus een boete oplegde omdat het verhuurdersinformatie weigert over te maken, reageerde Airbnb dat het ­“enkel persoonlijke data mag delen als er een juridisch geldig verzoek komt, en aan die voorwaarde is niet voldaan”.

Naar eigen zeggen moedigt het bedrijf verhuurders wel aan om “om de lokale regels te volgen”.