Speurders zoeken getuigenissen over auto Bende van Nijvel

De nieuwe speurdersploeg die de Bende van Nijvel tracht te ontmaskeren, roept de hulp in van getuigen om het onderzoek vooruit te helpen. Vooral tips over een auto zijn welkom.

Vanavond geven de speurders in het opsporingsprogramma Faroek op VTM niet alleen een stand van zaken mee over hun recente speurwerk naar de Bende van Nijvel, ze zullen er ook open vragen stellen in verband met meerdere onder­werpen uit het dossier. Eén onderwerp dat de speurders daarbij interesseert is onder meer de eerste VW Golf GTI die de ­Bende ­gebruikt heeft.

De auto in kwestie behoorde toe aan de dochter van Jacques Van Camp, de uitbater van restaurant Aux Trois Canards in het Waals-Brabantse Ohain. Op 2 oktober 1983 vielen twee overvallers de zaak binnen. Van Camp werd doodgeschoten. De daders gingen er met de rode Golf van zijn dochter ­vandoor. De wagen werd vijf dagen later gebruikt voor de overval op een Delhaize in Beersel, waarbij de gerant werd vermoord. De auto was toen echter in het zwart herschilderd. Terwijl hij kort daarvoor nog in een openbare parking in Namen was gezien in zijn originele staat. Wie weet mogelijk meer over die metamorfose?

Diezelfde wagen werd een maand later trouwens nog eens gebruikt. Ditmaal voor de moord op het juweliersechtpaar Szymusik, in Anderlues.

