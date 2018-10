De laatste woorden van de avonturier die overleed op 50 kilometer van zijn ultieme doel

Het was de uitdaging van zijn leven, maar de Britse ontdekkingsreiziger Henry Worsley kon drie jaar geleden zijn expeditie door Antarctica niet tot een goed einde brengen. Na 71 dagen, 1.500 kilometer en temperaturen van -40 graden stierf hij op amper 50 kilometer van zijn doel. Nu vertelt zijn vrouw wat zijn laatste woorden waren, vlak voor hij overleed aan orgaanfalen en uitputting.

Het doel van dan gewezen legerofficier was indrukwekkend. De uitdaging van zijn leven, zo noemde hij het. Een jongensdroom, waar hij al als tiener van droomde. De 55-jarige Britse ontdekkingsreiziger Henry Worsley was vastbesloten als eerste ooit Antarctica zonder hulp te doorkruisen.

Henrey Worsley. Foto: HENRI WORSLEY

Met Bowie op Antarctica

71 dagen lang was hij onderweg en wandelde hij door temperaturen van onder meer -44 graden, door sneeuwstormen en door ongelooflijke omstandigheden. Bij hem had hij enkel een satelliettelefoon, de nodige kleding, een survivalset, proteïnerepen en… een iPod met Meat Loaf, David Bowie en Johnny Cash op. Voor wanneer hij goed gezelschap nodig had op zijn eenzame tocht.

Maar de 55-jarige Brit kon zijn ultieme uitdaging niet tot een goed einde brengen. Net zoals zijn grote voorbeeld Ernest Shackleton - bekend van het boek ‘The Heart of Antartic’ - lukte het men niet om het zuidpoolgebied over te steken. Zijn tocht stopte niet in euforie, maar met een tragisch eind. Worsley strandde op amper 50 kilometer van zijn doel, waar hij overleed aan de gevolgen van orgaanfalen door uitdroging en uitputting.

Unieke blik in de expeditie

Nu vertelt zijn vrouw Joanna hoe ze samen met hun twee kinderen Max en Alicia blij opkeek van elke boodschap die ze van hem ontving. Ze steunden hem in zijn dromen, in zijn verlangens, in zijn uitdagingen. Ze hadden op zijn spullen nog wat boodschappen neergekribbeld. “Kom veilig bij me terug, liefste”, schreef Joanna. “Doorgaan, dikzak”, schreef haar zoon. Zorgen maakten ze zich niet. “Waarom? Omdat hij mijn onoverwinnelijke Henry is”, reageerde ze aan journalist David Grann die nu een boek over de expeditie heeft geschreven.

In zijn dagboek was Worsley echter minder zeker van zijn stuk, zo staat er in ‘The White Darkness’ te lezen. “Ik stopte letterlijk om de minuut om op adem te komen. Mijn dagen verliepen in een ellendige, geestdodende monotonie”, stond er te lezen. Hulp wou hij niet krijgen, maar hij voelde zich steeds slechter. Na 56 dagen tijd was hij meer dan 18 kilogram afgevallen.

Foto: HENRY WORSLEY

Laatste woorden

Zijn vrouw Joanna vertelt hoe zijn laatste audioboodschap klonk. “Ik voel me vrij beroerd. Ik heb me tijdens deze expeditie nog nooit zo zwak gevoeld als nu”, zei Worsley. Tegen zijn vrouw barstte hij in snikken uit. “Iets wat hij nog nooit gedaan had”, zei Joanna. Ze probeerde hem te overtuigen om een helikopter naar huis te nemen, maar hun voorlaatste gesprek was allesbehalve positief: “Ik weet dat ik het niet ga halen. Ik zal hen bellen. Maar laat het me alsjeblieft zelf doen.”

Toen hij op 22 januari op de paniekknop duwde, sprak hij zijn laatste woorden. “Mijn reis is voorbij. Mijn tijd is op, net als mijn fysieke uithoudingsvermogen. Ik kan zelfs mijn ene ski niet meer voor mijn andere zetten. Mijn doel is buiten mijn bereik”, zei hij, waarna hij 50 kilometer voor de finish van het ijs werd gehaald. Hij belde zijn vrouw nog om te zeggen dat hij veilig was en een kopje thee aan het drinken was. Maar dat was de laatste keer dat ze tegen elkaar spraken. De volgende dagen vielen zijn organen één voor één uit, totdat hij stierf op 24 januari 2016.

Vanaf morgen komt ‘The White Darkness’ uit. Dat boek kan je ook online bestellen vanuit België.