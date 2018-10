De West-Vlaamse speedbootkampioen die “onder druk” 1,5 ton cocaïne smokkelde: “Ik word al jaren met de dood bedreigd”

Een recordvangst was het, vorig jaar in de Oostendse haven. Liefst 1.538,2 kilogram cocaïne. Gevonden achter een geheime wand op de Bounty 2, een aftands schip dat uit Kaapverdië kwam. De eigenaar? Oostendenaar Nico H. (57), die al jaren grote sier maakt op internationale races met supersnelle boten. Hij geeft aan in de greep te zitten van zware jongens uit het milieu. In afwachting van zijn proces komt hij vandaag allicht voor het eerst weer vrij.