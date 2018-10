Klokkenmakers hebben handen vol na overgang winteruur: “Terugdraaien? daar komen brokken van”

Het is geen slechte week om horlogemaker te zijn. De reden? Wie zijn antieke wekkertje of hor­loge afgelopen weekend een ‘winteruur’ terugdraaide, ging in tegen de regel dat tijd niet kan en mag worden teruggedraaid. Dus vallen overal te lande uurwerken stil die klokkenmakers moeten reanimeren. “Beter een uurtje stilzetten. We zeggen het elk jaar.”