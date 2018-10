Het plan-Pfaff: 20 jaar geleden werd Jean-Marie trainer van KV Oostende

De spelers van toen kunnen er een boek over schrijven. Twintig jaar geleden werd Jean-Marie Pfaff trainer van KV Oostende. Met dank aan Marc Coucke zwaaide de beste en sympathiekste oud-doelman van het land er net geen honderd dagen de plak. “Zwaaien kon hij als geen ander, ja. Maar op het vlak van voetbal was het een drama.”

Het is woensdag 28 oktober 1998 wanneer Eddy Ver­geylen in het Thermae Palace Hotel in de hoofden van pers en publiek kijkt. “Ik zie jullie al denken: nu zijn ze bij KV Oostende heeltergans zot geworden ...