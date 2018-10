De termijn te veel: Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigt politiek afscheid aan

Het begin van het einde is aangebroken voor Angela Merkel. Na een nieuwe afstraffing bij een deelstaatverkiezing liet de bondskanselier gisteren weten geen kandidaat meer te zijn om zichzelf op te volgen als CDU-voorzitter. Wat later maakte ze ook bekend dat ze bezig is aan haar laatste termijn als bondskanselier. “Tijd om een nieuw hoofdstuk te schrijven.”