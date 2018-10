Sterke aardbeving treft noorden van Nieuw-Zeeland

De Britse prins Harry en Meghan Markle zijn momenteel op bezoek in Nieuw-Zeeland. Foto: AFP

Een aardbeving met een kracht van 6,7 heeft dinsdagvoormiddag Nieuw-Zeeland getroffen. De aardbeving duurde volgens mediaberichten een halve minuut. Het epicentrum lag op een diepte van 165 kilometer in de buurt van Taumarunui, een gemeente in het centrum van het Noordereiland. Er zijn voorlopig geen berichten van mogelijke slachtoffers of schade.

De beving werd in grote delen van het land gevoeld. Het parlement in Wellington, in het zuiden van het Noordereiland, onderbrak de zitting, bericht de NZ Herald.

De Britse prins Harry en Meghan Markle zijn momenteel op bezoek in Nieuw-Zeeland. Op het moment van de beving waren ze in Auckland, in het noorden van het Noordereiland. Volgens Geonet kon de aardbeving ook daar gevoeld worden.

Nieuw-Zeeland wordt wel vaker getroffen door aardbevingen. In februari 2011 kwamen 185 mensen om het leven en raakten duizenden mensen gewond door een aardbeving met een kracht van 6,3 in Christchurch, op het Zuidereiland.