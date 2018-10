Derde moordenaar Kitty vraagt beperkte opsluiting

Kurum Galip (links) zit in de cel voor de dood van Kitty Van Nieuwenhuysen (rechts), maar wil enkel nog in de gevangenis slapen. Foto: rr, Photonews

Kurum Galip, de derde moordenaar van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, wil enkel nog in de gevangenis slapen. Hij gaat aan de strafuitvoeringsrechtbank de beperkte opsluiting vragen, zo schrijven de kranten La Derniere Heure en Het Laatste Nieuws dinsdag. De rechtbank in Itter buigt zich op 13 november over de zaak, twee weken later zou de beslissing vallen.

De nabestaanden van Kitty hopen dat het zo ver niet komt. “We kunnen enkel maar hopen dat ze hem in de gevangenis houden”, zeggen ze.

De 23-jarige politieagente uit Leuven werd tijdens een nachtelijke interventie in 2007 in koelen bloede neergeschoten door drie gangsters. Ze was samen met haar collega Peter Van Stalle opgeroepen voor een homejacking. De drie daders, afkomstig uit Charleroi, werden een maand later opgepakt en uiteindelijk veroordeeld tot dertig jaar cel.

Vorige maand besliste de strafuitvoeringsrechtbank al om één van hen – Noureddine Cheikhni – vrij te laten onder elektronisch toezicht. Dat veroorzaakte een golf van verontwaardiging, vooral bij de politievakbonden. Zijn kompaan Hassan Iasir wilde ook voorwaardelijk vrijkomen, maar ving bot.