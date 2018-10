Gerecht wijst klacht van Assange tegen Ecuadoraanse regering af: hij moet gedragsregels volgen

Het Ecuadoraanse gerecht heeft een klacht afgewezen van Wikileaks-oprichter Julian Assange wegens schending van zijn grondrechten. Assange had een zaak in kort geding aangespannen vanwege een gedragsprotocol dat de Ecuadoraanse regering hem oplegde voor zijn verblijf in ballingschap in de Londense ambassade van het Zuid-Amerikaanse land. Rechter Karina Martínez oordeelde maandag dat de klacht onontvankelijk is omdat autoriteiten het recht hebben te beslissen wat mag en niet mag in hun ambassade.

Assange verklaarde via een videoconferentie dat de regering van Ecuador al met Amerikaans vicepresident Mike Pence gesproken heeft om hem uit te leveren vanuit Groot-Brittannië. Openbaar aanklager Íñigo Salvador ontkende die beweringen.

De advocaat van de Australische Wikileaks-stichter wil nu beroep aantekenen tegen de uitspraak van de rechter, bericht de krant El Telégrafo.

Het door Assange aangevochten nieuwe protocol regelt onder meer zijn contacten met de buitenwereld. Volgens Wikileaks moeten Assanges bezoekers private gegevens van hun socialemedia-accounts en smartphones prijsgeven. Assange wordt ook aangemaand om geen politieke verklaringen af te leggen, zijn badkamer netjes te houden, zijn kat James te voederen en te betalen voor zijn internet.

Assange bevindt zich al meer dan zes jaar in de Londense ambassade van Ecuador. Hij had daar bescherming gezocht, omdat hij een uitlevering aan Zweden riskeerde, en mogelijk op die manier ook aan de VS. Het nieuwe gedragsprotocol van de ambassade ziet hij als een poging om hem die te doen verlaten. Volgens de Ecuadoriaanse overheid is het gewoon de bedoeling dat vreedzaam samengeleefd kan worden in de kleine ambassade, waar Assange een derde van inneemt.