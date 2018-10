Parket bevestigt: “Christaan Bonkoffsky is niet de reus van de Bende van Nijvel”

Christiaan Bonkoffsky, de politieman uit Aalst, is niet de Reus van de Bende van Nijvel. Het spoor naar de politieman uit Aalst liep al eerder dood, nu wordt dat ook formeel bevestigd door het federaal parket.

Meer dan een jaar geleden kwam het onderzoek naar de Bende van Nijvel plots in een stroomversnelling terecht. Een man beweerde dat zijn overleden broer, ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffksy, de Reus was. Die zou dat op zijn sterfbed in 2015 toegegeven hebben. De speurders hoopten op een langverwachte doorbraak, maar in april van dit jaar liep het spoor - bij gebrek aan harde bewijzen - alsnog dood.

In opsporingsprogramma Faroek, dat dinsdagavond een volledige uitzending aan het onderzoek naar de Bende wijdt, lanceert het federaal parket dan ook een nieuwe oproep naar getuigen. Het roept mensen op zich te melden als ze op de hoogte waren of zelfs meegewerkt hebben aan de misdaden van de moordende overvallers. Door de nieuwe wet op de spijtoptanten, die deze zomer werd goedgekeurd, kunnen ze rekenen op strafvermindering.

“Het is geen geheim dat die wet er gekomen is vooral voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel”, zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. “Wij hebben daar goede hoop op dat er, zelfs na dertig jaar, toch iemand naar voren zal komen met duidelijke verklaringen over hetgeen hij dertig jaar geleden eventueel zou gedaan hebben in het kader van de Bende van Nijvel.”

Wie is de Reus?

De alcoholverslaafde Christiaan Bonkoffksy lag op zijn sterfbed toen hij zijn broer vertelde dat hij lid zou zijn geweest van de Bende van Nijvel. Pas na zijn dood in mei 2015 kwam dat nieuws ook bij de speurders terecht.

Het verhaal van de broer leek plausibel. Ex-rijkswachter Bonkoffksy leek niet alleen sprekend op een van de robotfoto’s, ook was hij tot begin jaren ‘80 actief bij de Brigade Diane, de speciale eenheid van de Belgische rijkswacht. Bovendien vertelde Bonkoffsky, die uit Dendermonde afkomstig was, zijn familie in Aalst dat ze niet meer in de Delhaize mochten winkelen, alsof hij vooraf wist dat daar iets op til was. Volgens zijn ex-vrouw had hij zelfs een vissershoedje, eentje zoals de Reus volgens getuigen droeg tijdens de overvallen.

Het speurwerk draaide uiteindelijk op niets uit. Of tenminste, toch niet in de richting van Bonkoffksy. Wel kreeg het onderzoek een nieuwe impuls. Drie speurders werden er prompt 26, dossiers werden herbekeken, nieuwe analyses gemaakt.

LEES MEER. Hij was de cowboy van de cowboys, maar stierf uiteindelijk een eenzame dood (+)

Tips over auto

In Faroek zullen de speurders de huidige stand van zaken meegeven over hun meest recente speurwerk en zullen ze een aantal open vragen stellen in verband met meerdere onder­werpen uit het dossier. Eén onderwerp dat de speurders daarbij erg interesseert is een auto die de ­Bende ­gebruikt heeft, een VW Golf GTI.

De auto in kwestie behoorde toe aan de dochter van Jacques Van Camp, de uitbater van restaurant Aux Trois Canards in het Waals-Brabantse Ohain. Op 2 oktober 1983 vielen twee overvallers de zaak binnen. Van Camp werd doodgeschoten, de daders gingen er met de rode Golf van zijn dochter ­vandoor. Vijf dagen later werd het autootje, herschilderd in het zwart, gebruikt voor de overval op een Delhaize in Beersel, waarbij ook de gerant van het leven werd beroofd.