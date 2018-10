Ploegmaat De Bruyne draagt doelpunt op aan verongelukte voorzitter Leicester

Manchester City-winger Riyad Mahrez heeft zijn doelpunt tegen Tottenham (0-1) opgedragen aan zijn voormalige voorzitter bij Leicester Vichai Srivaddhanaprabha. Hij beschouwde hem “als een vader”, zo verklaarde de Algerijn. De Leicester-eigenaar kwam zaterdag samen met vier anderen om het leven bij de helikoptercrash in de buurt van het stadion van The Foxes.

“Het is niet makkelijk om zulke zaken mee te maken. De voorzitter was een heel speciaal iemand voor mij. Ik speelde vier en een half jaar voor Leicester en ik heb veel herinneringen aan hem. Hij was een goed mens”, verklaarde Mahrez voor de microfoon van Sky Sports.

LEES OOK. Invallers De Bruyne en Kompany winnen topper bij Tottenham van Dembélé en Alderweireld

LEES OOK. Weduwe en zoon van overleden Leicester-eigenaar bezoeken plaats van helikoptercrash

“Ik ben heel erg triest. Daarom heb ik bij mijn doelpunt naar de hemel gewezen, voor hem. Hij heeft veel voor mij en Leicester gedaan. (...) Hij was als een vader”, vervolgde Mahrez, die in 2016 met Leicester de landstitel veroverde.

“Ik wou absoluut spelen. Ik weet dat hij het hetzelfde had gewild. Hij was verzot op voetbal. Het was moeilijk om te spelen tegen Tottenham, ik bleef maar aan hem denken”, besloot de Algerijn. (belga)