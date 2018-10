Tyfoon Yutu bereikt Filipijnen: duizenden op de vlucht

Tyfoon Yutu heeft dinsdag het noorden van de Filipijnen bereikt en daar duizenden personen op de vlucht gejaagd. De tyfoon ging aan land in de gemeente Dinapigue in de provincie Isabela, ongeveer 270 kilometer ten noordoosten van Manilla. Er worden windsnelheden gemeten van 140 kilometer per uur, met windstoten tot 230 kilometer per uur.

In de provincies Isabela, Cagayan en Aurora moesten ongeveer 5.000 inwoners volgens de autoriteiten het kustgebied verlaten. Scholen bleven dinsdag toe. Aan de kust werd het scheepsverkeer tijdelijk stopgezet. Ook het vliegverkeer in het noorden van de Filipijnen is onderbroken.