De zomer is alweer vergeten: eerste sneeuwval in België

Na een lange periode met zomerse temperaturen heeft het weer zich definitief gekeerd. Dinsdagochtend is de eerste sneeuw in ons land gevallen. In een groot deel van het land zal het echter vooral regenen.

Het (KMI) heeft voor dinsdag code geel uitgevaardigd voor regen in het hele land. Vandaag trekt een depressiekern met zeer actieve storingen over ons land. Er worden dan veel wolken met lange tijd regen en wellicht in vele streken ook grote hoeveelheden neerslag verwacht.

In de Ardennen en op verschillende plekken in Wallonië, zoals Namen, vielen dinsdagochtend echter geen regendruppels maar sneeuwvlokken. Op de grond kan die winterse neerslag een sneeuwdek vormen tot wel zes centimeter in de provincie Luxemburg. In de provincies Henegouwen, Luik en Namen wordt maximaal drie centimeter sneeuw verwacht.

In het zuiden van ons land geldt daardoor ook een code geel voor gladheid.