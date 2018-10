COMMENTAAR. “Dit is de termijn te veel voor bondskanselier Angela Merkel”

Het aangekondigde afscheid van Angela Merkel betekent het einde van een generatie politieke leiders in Europa. De generatie waarvan in ons land Jean-Luc Dehaene het laatste grote boegbeeld was. Machtspolitici die alle touwtjes stevig in handen hielden, liever technocratisch waren dan democratisch, en geen probleem hadden om stug over te komen. Tegelijk met een groot ­verantwoordelijkheidsgevoel en een sterk maatschappelijk engagement, het gevoel dienstbaar te zijn aan de bevolking en het land.