Speurders doen bijzondere vondst van drugssmokkel: cocaïne in de ovenschaal en in kleding

Genk / Bocholt / Bree / Zutendaal - De speurders van politiezone CARMA (Limburg) stootten vrijdagavond op een bijzondere vondst van cocaïne. De drugs werden gesmokkeld door ze te verstoppen in kledingstukken. De agenten sloegen drie verdachten in de boeien, van wie er twee zijn aangehoudenen.

Vrijdagochtend omstreeks 5 uur hielden de speurders van politie CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal), in samenwerking met de speciale eenheden, een nauwkeurig geplande actie. De teams vielen op drie adressen gelijktijdig binnen in kader van een gerechtelijk onderzoek naar handel in verdovende middelen, met de verzwarende omstandigheid dat de misdadigers een vereniging vormden. In iedere woning werd een verdachte gearresteerd. Het gaat om dertigers uit Genk. Er werden aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden.

Ovenschaal

“Op het Genkse adres vond de politie verdovende middelen in een bijzondere vorm. De drughond reageerde positief op een ovenschaal met een witte substantie die positief testte voor cocaïne. Volgens de dienst CRU (Clan Lab Response Unit) van de federale politie is de witte substantie waarschijnlijk afkomstig van de extractie van cocaïne uit kledingstukken door middel van chemicaliën. Het gaat dus om een bijzondere vorm van cocaïnesmokkel”, vertelt persmagistraat Bruno Coppin van het Limburgse parket.

De ovenschaal bevatte nog tweehonderd gram coke, maar er had wellicht minstens twee kilo ingezeten. Het parket besliste om de drie verdachten voor te leiden bij de onderzoeksrechter en die besliste twee van hen aan te houden en op te sluiten.

De drie verdachten zijn vrijdagnamiddag voor de onderzoeksrechter geleid. Twee van hen werden aangehouden.